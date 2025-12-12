CAN 2025: une plateforme espagnole diffusera l’intégralité des matchs

Par LeSiteinfo avec MAP

La plateforme de télévision numérique espagnole Movistar Plus+ a annoncé qu’elle diffusera l’intégralité des matchs de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, prévue au Maroc du 21 décembre au 18 janvier prochain.

Dans un communiqué publié sur son site web, la plateforme précise que l’ensemble de la compétition sera retransmis, y compris la rencontre d’ouverture et la finale.

Organisée dans six villes marocaines, la CAN-2025, qui réunira les meilleures sélections du continent, constitue « une occasion privilégiée d’apprécier le niveau du football africain » et de « mesurer le potentiel des équipes avant la Coupe du monde de juin 2026 », souligne Movistar Plus+.

Plusieurs joueurs évoluant en Liga ont été convoqués pour participer au tournoi, rappelle la plateforme. Le Maroc, qui compte le contingent le plus important de représentants issus du championnat espagnol, parmi lesquels Brahim Díaz (Real Madrid), Sofyan Amrabat, Ez Abde (Real Betis) ou encore Azzedine Ounahi (Girona), figure d’ailleurs parmi les principaux favoris à remporter le titre.

D’autres internationaux de Liga prendront également part à la compétition, notamment Cédric Bakambu (Real Betis, RD Congo), Pape Gueye (Villarreal, Sénégal) et Omar Mascarell (Majorque, Guinée équatoriale), poursuit la même source.

Les émissions sportives phares de la plateforme, telles que « El Día Después » et « Deporte Plus+ », proposeront résumés, analyses et reportages consacrés à cet événement présenté comme « l’un des tournois de sélections les plus passionnants du football international », conclut Movistar Plus+.

S.L.