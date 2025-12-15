Sport
CAN 2025. Groupe du Maroc: voici le programme des matchs

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)15 décembre 2025 - 10:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici le programme des matches du groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), qui comprend le Maroc, les Comores, le Mali et la Zambie :

Dimanche 21 décembre 2025 :

Maroc – Comores (20H00, Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat)

Mali – Zambie (15H00, Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca)

Vendredi 26 décembre 2025 :

Maroc – Mali (21H00, Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat)

Zambie – Comores (18H30, Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca)

Lundi 29 décembre 2025 :

Maroc – Zambie (20H00, Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat)

Mali – Comores (20H00, Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca).

S.L



