CAN 2025. Groupe du Maroc: voici le programme des matchs
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici le programme des matches du groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), qui comprend le Maroc, les Comores, le Mali et la Zambie :
Dimanche 21 décembre 2025 :
Maroc – Comores (20H00, Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat)
Mali – Zambie (15H00, Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca)
Vendredi 26 décembre 2025 :
Maroc – Mali (21H00, Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat)
Zambie – Comores (18H30, Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca)
Lundi 29 décembre 2025 :
Maroc – Zambie (20H00, Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat)
Mali – Comores (20H00, Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca).
S.L