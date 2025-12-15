Intempéries: la météorologie nationale lance un appel aux Marocains

Houssine Youaabed, chef du service communication à la Direction générale de la météorologie, a appelé les Marocains à faire preuve de prudence et de vigilance, en raison des conditions météorologiques difficiles enregistrées dans plusieurs villes du Royaume.

La ville de Safi figure parmi les plus touchées, avec un bilan provisoire de 37 morts suite aux inondations qui ont frappé la région.

Dans une déclaration à Le Site info, Youabed a mis en garde contre les déplacements non nécessaires, appelant les citoyens à s’éloigner des oueds, des zones basses et des tunnels, et à éviter toute tentative de traverser des routes inondées, que ce soit à pied ou en véhicule, notamment dans les villes connaissant de fortes précipitations.

Le responsable a également exhorté les usagers de la route à redoubler de vigilance lors de la conduite, à réduire leur vitesse et à respecter les distances de sécurité, en raison de la faible visibilité et du caractère glissant des chaussées.

Concernant les zones montagneuses touchées par des chutes de neige et un froid intense, Youaabed recommande de reporter les déplacements, d’utiliser les équipements de sécurité nécessaires et de rester attentif aux risques de gel et de verglas, susceptibles de rendre les routes dangereuses.

K.Z. (avec N.M)