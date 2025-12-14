Alerte météo: fortes pluies et chutes de neige au Maroc (villes)

Par LeSiteinfo avec MAP

De fortes pluies, des chutes de neige, de fortes pluies localement orageuses et de fortes rafales de vent sont attendues à partir de ce dimanche dans plusieurs provinces, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, de fortes pluies (20-40 mm) sont prévues ce dimanche de 17h30 à 23h00 dans les provinces de Figuig, Errachidia, Safi, Sidi Bennour, El Jadida, Rehamna, Berkane et de Nador, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Aussi, des chutes de neige à partir de 1.600m devraient toucher de mardi à 00h00 au mercredi à 12h00 les provinces d’Al Haouz, Azilal et de Ouarzazate (50-60 cm), Chichaoua, Tinghir, Taroudant, Midelt, Khénifra et Béni Mellal (30-50 cm), Ifrane, Sefrou et Boulemane (10-30 cm).

La DGM fait savoir par ailleurs que de fortes pluies localement orageuses (40-60 mm) concerneraient le mardi de 00h00 à 23h00 les provinces d’Al Haouz, Azilal, Béni Mellal, Khémisset, Benslimane, Settat, Skhirate-Témara, Salé, Berrechid, Khénifra et de Khouribga.

Enfin, de fortes rafales de vent (75-85 km/h) sont prévues du mardi à 06h00 au mercredi à 06h00 dans les provinces d’Al Haouz, Taroudant, Ouarzazate, Zagora, Tata, Tiznit, Sidi Ifni et Guelmim.

S.L