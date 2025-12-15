RAM: lancement de nouvelles liaisons directes vers l’Europe, l’Afrique et l’Amérique en 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Fidèle à son ambition de hisser Casablanca au rang de hub aérien mondial, conformément à son plan de développement, Royal Air Maroc (RAM) franchit une nouvelle étape décisive en opérant un élargissement historique de son réseau international.

Dès 2026, la Compagnie lancera de nouvelles liaisons directes vers l’Europe, l’Afrique et l’Amérique, renforçant ainsi son rôle de passerelle stratégique entre les continents, indique RAM dans un communiqué.

« Ces nouvelles lignes concrétisent notre ambition de croissance et constituent une étape clé de notre plan de développement. Depuis 2023, nous avons accueilli une dizaine d’appareils supplémentaires, augmenté nos fréquences sur plusieurs destinations stratégiques et ouvert près d’une vingtaine de lignes internationales », indique Hamid Addou, Président Directeur Général de Royal Air Maroc.

« En 2026, nous franchissons une nouvelle étape avec au moins dix nouvelles routes, renforçant ainsi la connectivité du Maroc avec les grandes métropoles mondiales et contribuant au rayonnement économique et touristique du Royaume », a poursuivi Addou.

Une ambition consolidée : connecter le Maroc au monde

Ce plan d’expansion repose sur deux piliers majeurs, à savoir le renforcement du réseau moyen-courrier et l’extension des liaisons long-courrier, facilitée par l’arrivée prochaine de nouveaux avions.

Après les annonces de Casablanca–Saint-Pétersbourg (à partir de janvier 2026) et Casablanca–Los Angeles (à partir de juin 2026), Royal Air Maroc lancera dès avril 2026 cinq nouvelles liaisons au départ de Casablanca : Pointe-Noire (Congo), Tripoli (Libye), Beyrouth (Liban), Bilbao et Alicante (Espagne). En juin 2026, la ligne Casablanca–Palma viendra compléter le réseau espagnol de la compagnie, qui dessert déjà Madrid, Barcelone, Malaga, Valence et Séville.

Le réseau italien sera également renforcé avec l’ajout de la ligne directe Casablanca-Vérone à compter du 20 juin 2026, s’ajoutant aux sept liaisons existantes : Rome, Milan, Bologne, Naples, Catane, Turin et Venise.

En France, Royal Air Maroc étendra sa présence avec l’ouverture de la ligne Casablanca–Lille en juillet 2026.

Capacités accrues et expérience client améliorée

En parallèle, Royal Air Maroc augmentera ses fréquences sur plusieurs routes long-courrier stratégiques, notamment São Paulo, Miami, Washington et Dubaï, grâce à l’intégration de nouveaux appareils long-courriers. Ces derniers offriront un niveau de confort supérieur, des cabines modernisées et des services connectés, conformes aux standards internationaux les plus exigeants.

Royal Air Maroc réaffirme, à travers cette expansion majeure, son rôle d’acteur majeur au service du rayonnement du tourisme national et du renforcement de la connectivité du Royaume avec le reste du monde, tout en réitérant son engagement en faveur de l’amélioration continue de l’expérience client.

Les billets de ces vols seront disponibles à la vente à partir du 15 décembre, sur le site Internet de Royal Air Maroc, via les centres d’appel et les agences commerciales de la Compagnie, ainsi que dans l’ensemble du réseau des agences de voyages partenaires.

S.L