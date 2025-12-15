CAN 2025: ce qu’il faut savoir sur les adversaires des Lions (Phase de groupes)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025, dont le coup d’envoi sera donné le 21 décembre, rassemble quatre équipes aux profils contrastés : le Maroc, pays hôte et le grand favori pour assurer sa qualification au second tour, accompagné du Mali, un outsider ambitieux qui veut créer la surprise, de la Zambie, un trouble-fête habitué des grands rendez-vous, et des Comores, un invité à ne pas négliger.

Au centre de toutes les attentions en raison de la présence des Lions de l’Atlas, ce groupe, qui disputera ses matchs au Stade Prince Moulay Abdellah, promet des affiches à la fois spectaculaires et indécises.

Le Maroc aborde cette CAN dans une position singulière. Demi-finaliste du dernier Mondial 2022 disputé au Qatar et considéré comme l’une des meilleures sélections africaines du moment, il possède un effectif pléthorique composé de joueurs évoluant dans les plus grands championnats européens.

Les Lions de l’Atlas ont, en plus, l’avantage d’évoluer à domicile, devant un public acquis à leur cause et dans des infrastructures modernes. Tout cela en fait un candidat naturel à la première place du groupe.

Cependant, ce statut de favori s’accompagne d’une pression considérable. Le public marocain attend un parcours exemplaire, et la moindre contre-performance pourrait être vécue comme un échec. L’équipe devra donc conjuguer talent et sérénité pour éviter de se mettre en difficulté dès la phase de groupes. Un démarrage réussi, notamment lors du match d’ouverture face aux Comores, sera crucial pour installer une dynamique positive.

Le Mali, une équipe rénovée qui vise toujours le podium, se présente comme le principal rival du Maroc. Régulièrement présent dans les grandes compétitions africaines, le Mali s’est forgé une réputation d’équipe solide, disciplinée et dotée d’un potentiel offensif intéressant. Sa nouvelle génération, composée de joueurs évoluant dans les championnats européens, donne des garanties techniques et physiques pour rivaliser avec les meilleurs.

La force des Aigles réside dans leur capacité à rester organisés et à exploiter les erreurs adverses, mais leur principal défi sera de conserver la régularité et la constance dans les moments décisifs du tournoi.

La Zambie, championne d’Afrique en 2012 et omniprésente dans les grands rendez-vous, reste, toutefois, une équipe imprévisible. Souvent sous-estimée, elle est capable de hausser son niveau de jeu contre des adversaires plus forts sur le papier grâce à son style direct, rapide et basé sur l’explosivité de ses attaquants. Sa principale faiblesse reste son manque de régularité et une défense parfois friable face aux équipes dotées d’un gros potentiel offensif.

Dans ce groupe relevé, la Zambie part avec l’objectif réaliste de viser au minimum la troisième place, synonyme de possible qualification en tant que meilleur troisième.

Les Comores, pour leur part, incarnent le rôle du petit poucet. Malgré un effectif limité en comparaison des autres nations du groupe, les Coelacanthes ont déjà montré par le passé qu’ils étaient capables de créer la surprise. Leur parcours à la CAN 2021, où ils avaient réussi à éliminer le Ghana et à se hisser en huitièmes de finale, reste un exemple de leur détermination et de leur solidarité collective.

Dans ce groupe, leur objectif ne sera pas forcément la qualification, mais plutôt de jouer sans complexe et de profiter de chaque opportunité pour surprendre.

Sur le papier, la hiérarchie semble bien établie : le Maroc est le favori logique pour la première place, devant le Mali qui devrait viser la qualification directe. La Zambie, de son côté, tentera de perturber l’ordre établi, tandis que les Comores aborderont la compétition avec l’ambition de créer l’exploit.

S.L.