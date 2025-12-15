Maroc-Emirats: où et quand voir le match ? (Coupe Arabe)

La sélection nationale marocaine de football A’ est à deux doigts d’atteindre la finale de la Coupe Arabe, qui se déroule jusqu’au 18 décembre au Qatar, lorsqu’elle affrontera, lundi, les Émirats arabes unis en demi-finale de cette compétition panarabe.

Les pronostics sont en faveur des « Lions de l’Atlas » pour décrocher leur ticket pour la finale, lors d’un match très attendu qui se déroulera au stade international Khalifa à Al Rayyan, après leur parcours réussi dans cette compétition malgré les nombreux défis auxquels ils ont été confrontés avant et pendant le tournoi.

La sélection nationale poursuit sa progression dans cette compétition en s’appuyant sur l’expérience acquise par ses joueurs chevronnés lors des différentes compétitions disputées ces dernières années, ainsi que sur leur capacité à s’adapter aux aléas des matchs.

L’attaque de l’équipe nationale sera renforcée par le retour du joueur Abderrazak Hamdallah, suspendu pour deux matchs après avoir été expulsé lors de la deuxième rencontre de la phase de groupes contre l’équipe omanaise (0-0), pour compenser l’absence de Tarik Tissoudali, blessé en quart de finale contre l’équipe syrienne (1-0).

L’un des points forts de l’équipe marocaine dans ce championnat est sa défense, qui n’a encaissé qu’un seul but lors du premier tour contre les Comores. Elle constitue le rempart de l’équipe nationale dans cette compétition grâce à ses grandes capacités à repousser toutes les attaques adverses.

De son côté, l’équipe émiratie compte dans ses rangs plusieurs joueurs dotés de grandes qualités techniques.

La sélection émiratie comptera, lors de ce match, sur l’expérience de l’entraîneur roumain Cosmin Olaroiu, qui s’adapte aux différentes écoles de football qu’il a affrontées.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 15h30. Elle sera retransmise sur STC TV, Al Kass One, beIN Sports Mena HD, Abu Dhabi Sports 1, Dubai Sport 1 et Oman Sports TV.

L’autre match des demi-finales opposera également lundi soir l’Arabie Saoudite à la Jordanie.

S.L