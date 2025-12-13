Coupe Arabe: les Lions vont affronter les Emirats en demi-finale

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe nationale du Maroc A’ de football affrontera son homologue émiratie en demi-finale de la Coupe arabe (Qatar-2025), prévue lundi au stade international Khalifa à Doha.

Les Emirats arabes unis ont poinçonné leur billet pour les demi-finales en battant l’Algérie aux tirs au but par 7 à 6 (1-1 après prolongations).

Plus tôt dans la journée, l’équipe jordanienne de football s’est également qualifiée pour les demi-finales en battant son homologue irakienne sur le score de 1 but à 0, en match des quarts de finale disputé au stade de la Cité de l’éducation à Al Rayyan.

L’unique but de la rencontre a été inscrit par Ali Olwan (41e) en transformant un penalty.

En demi-finale, l’équipe du technicien marocain Jamal Sellami affrontera l’Arabie saoudite au stade Al Bayt à Al khor.

S.L