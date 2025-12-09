Real Madrid: Kylian Mbappé absent face à Manchester City ?

Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant français du Real Madrid, Kylian Mbappé, est incertain pour la rencontre de Ligue des champions contre Manchester City, après avoir quitté dimanche le match face au Celta Vigo avec une fracture de l’annulaire de la main gauche et un violent coup à la jambe gauche, rapportent mardi des médias espagnols.

La douleur persistante à la jambe gauche, provoquée par l’impact, explique l’absence de l’international français lors de l’entraînement collectif de mardi à Madrid, dernière séance avant le duel européen.

L’attaquant tricolore, auteur de 25 des 44 buts du Real Madrid cette saison, suit depuis deux jours un programme de repos accompagné d’un traitement physiothérapeutique. Sa participation reste suspendue à la décision que prendra mercredi l’entraîneur Xabi Alonso, après consultation du staff médical.

Le club madrilène doit également faire face aux forfaits d’Eduardo Camavinga, dont l’entorse de la cheville s’est aggravée, et de Dean Huijsen, blessé à la cuisse gauche, qui manqueront tous deux la réception de Manchester City, indique la presse espagnole.

Ces absences s’ajoutent à celles de Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, David Alaba et Ferland Mendy, poussant Xabi Alonso à faire appel à plusieurs joueurs de la réserve lors de la séance de mardi.

En revanche, Antonio Rüdiger, Fede Valverde et Jude Bellingham, récemment touchés, ont pu s’entraîner normalement et devraient être disponibles pour le match de mercredi.

