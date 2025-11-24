Décès de Dharmendra, icône de Bollywood

Par LeSiteinfo avec MAP

L’acteur indien Dharmendra Deol, figure majeure du cinéma de Bollywood depuis plus de six décennies, est décédé lundi à l’âge de 89 ans à son domicile de Mumbai, ont rapporté des médias locaux.

Né en 1935 dans l’État du Pendjab, Dharmendra s’était imposé comme l’une des plus grandes stars du cinéma indien, avec plus de 300 films à son actif. Connu pour son charisme et son image de « He-Man », il avait marqué le public dans des œuvres devenues cultes, notamment « Sholay », ainsi que dans de nombreuses comédies, romances et films d’action.

Il avait également été élu au Parlement indien et honoré de plusieurs hautes distinctions civiles du pays au cours de sa carrière.

« La disparition de Dharmendra marque la fin d’une ère du cinéma indien. Il était une personnalité iconique, un acteur exceptionnel qui apportait charme et profondeur à chacun de ses rôles », a écrit le Premier ministre Narendra Modi sur le réseau social X.

Sa dernière apparition à l’écran sera dans le film « Ikkis », dont la sortie est prévue en décembre.

