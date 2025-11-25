Ligue des champions: le Barça s’écroule face à Chelsea, Marseille bat Newcastle… les résultats complets

Par LeSiteinfo avec MAP

Résultats des matches de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, disputés mardi:

Dortmund (GER) – Villarreal (ESP) 4 – 0

Naples (ITA) – Qarabag (AZE) 2 – 0

Marseille (FRA) – Newcastle (ENG) 2 – 1

Slavia Prague (CZE) – Athletic Bilbao (ESP) 0 – 0

Galatasaray (TUR) – Union St-Gilloise (BEL) 0 – 1

Chelsea (ENG) – FC Barcelone (ESP) 3 – 0

Manchester City (ENG) – Bayer Leverkusen (GER) 0 – 2

Ajax Amsterdam (NED) – Benfica (POR) 0 – 2

Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Bayern Munich (GER) 12 4 4 0 0 14 3 11

2. Arsenal (ENG) 12 4 4 0 0 11 0 11

3. Inter Milan (ITA) 12 4 4 0 0 11 1 10

4. Dortmund (GER) 10 5 3 1 1 17 11 6

5. Chelsea (ENG) 10 5 3 1 1 12 6 6

6. Manchester City (ENG) 10 5 3 1 1 10 5 5

7. Paris SG (FRA) 9 4 3 0 1 14 5 9

8. Newcastle (ENG) 9 5 3 0 2 11 4 7

9. Real Madrid (ESP) 9 4 3 0 1 8 2 6

10. Liverpool (ENG) 9 4 3 0 1 9 4 5

11. Galatasaray (TUR) 9 5 3 0 2 8 7 1

12. Tottenham (ENG) 8 4 2 2 0 7 2 5

13. Bayer Leverkusen (GER) 8 5 2 2 1 8 10 -2

14. Sporting Portugal (POR) 7 4 2 1 1 8 5 3

15. FC Barcelone (ESP) 7 5 2 1 2 12 10 2

16. Qarabag (AZE) 7 5 2 1 2 8 9 -1

17. Atalanta Bergame (ITA) 7 4 2 1 1 3 5 -2

18. Naples (ITA) 7 5 2 1 2 6 9 -3

19. Marseille (FRA) 6 5 2 0 3 8 6 2

20. Atlético Madrid (ESP) 6 4 2 0 2 10 9 1

21. Juventus Turin (ITA) 6 5 1 3 1 10 10 0

22. Union St-Gilloise (BEL) 6 5 2 0 3 5 12 -7

23. PSV Eindhoven (NED) 5 4 1 2 1 9 7 2

24. Monaco (FRA) 5 4 1 2 1 4 6 -2

25. Pafos FC (CYP) 5 4 1 2 1 2 5 -3

26. Club Bruges (BEL) 4 4 1 1 2 8 10 -2

27. Eintracht Francfort (GER) 4 4 1 1 2 7 11 -4

28. Athletic Bilbao (ESP) 4 5 1 1 3 4 9 -5

29. Benfica (POR) 3 5 1 0 4 4 8 -4

30. Slavia Prague (CZE) 3 5 0 3 2 2 8 -6

32. Olympiakos (GRE) 2 4 0 2 2 2 9 -7

33. FC Copenhague (DEN) 1 4 0 1 3 4 12 -8

34. Villarreal (ESP) 1 5 0 1 4 2 10 -8

35. Kairat Almaty (KAZ) 1 4 0 1 3 2 11 -9

36. Ajax Amsterdam (NED) 0 5 0 0 5 1 16 -15

NDLR: les huit premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. Les clubs classés de la 9e à la 24e place disputeront des barrages. Les clubs classés de la 25e à la 36e place sont éliminés.