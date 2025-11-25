Ligue des champions: le Barça s’écroule face à Chelsea, Marseille bat Newcastle… les résultats complets
Résultats des matches de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, disputés mardi:
Dortmund (GER) – Villarreal (ESP) 4 – 0
Naples (ITA) – Qarabag (AZE) 2 – 0
Marseille (FRA) – Newcastle (ENG) 2 – 1
Slavia Prague (CZE) – Athletic Bilbao (ESP) 0 – 0
Galatasaray (TUR) – Union St-Gilloise (BEL) 0 – 1
Chelsea (ENG) – FC Barcelone (ESP) 3 – 0
Manchester City (ENG) – Bayer Leverkusen (GER) 0 – 2
Ajax Amsterdam (NED) – Benfica (POR) 0 – 2
Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Bayern Munich (GER) 12 4 4 0 0 14 3 11
2. Arsenal (ENG) 12 4 4 0 0 11 0 11
3. Inter Milan (ITA) 12 4 4 0 0 11 1 10
4. Dortmund (GER) 10 5 3 1 1 17 11 6
5. Chelsea (ENG) 10 5 3 1 1 12 6 6
6. Manchester City (ENG) 10 5 3 1 1 10 5 5
7. Paris SG (FRA) 9 4 3 0 1 14 5 9
8. Newcastle (ENG) 9 5 3 0 2 11 4 7
9. Real Madrid (ESP) 9 4 3 0 1 8 2 6
10. Liverpool (ENG) 9 4 3 0 1 9 4 5
11. Galatasaray (TUR) 9 5 3 0 2 8 7 1
12. Tottenham (ENG) 8 4 2 2 0 7 2 5
13. Bayer Leverkusen (GER) 8 5 2 2 1 8 10 -2
14. Sporting Portugal (POR) 7 4 2 1 1 8 5 3
15. FC Barcelone (ESP) 7 5 2 1 2 12 10 2
16. Qarabag (AZE) 7 5 2 1 2 8 9 -1
17. Atalanta Bergame (ITA) 7 4 2 1 1 3 5 -2
18. Naples (ITA) 7 5 2 1 2 6 9 -3
19. Marseille (FRA) 6 5 2 0 3 8 6 2
20. Atlético Madrid (ESP) 6 4 2 0 2 10 9 1
21. Juventus Turin (ITA) 6 5 1 3 1 10 10 0
22. Union St-Gilloise (BEL) 6 5 2 0 3 5 12 -7
23. PSV Eindhoven (NED) 5 4 1 2 1 9 7 2
24. Monaco (FRA) 5 4 1 2 1 4 6 -2
25. Pafos FC (CYP) 5 4 1 2 1 2 5 -3
26. Club Bruges (BEL) 4 4 1 1 2 8 10 -2
27. Eintracht Francfort (GER) 4 4 1 1 2 7 11 -4
28. Athletic Bilbao (ESP) 4 5 1 1 3 4 9 -5
29. Benfica (POR) 3 5 1 0 4 4 8 -4
30. Slavia Prague (CZE) 3 5 0 3 2 2 8 -6
32. Olympiakos (GRE) 2 4 0 2 2 2 9 -7
33. FC Copenhague (DEN) 1 4 0 1 3 4 12 -8
34. Villarreal (ESP) 1 5 0 1 4 2 10 -8
35. Kairat Almaty (KAZ) 1 4 0 1 3 2 11 -9
36. Ajax Amsterdam (NED) 0 5 0 0 5 1 16 -15
NDLR: les huit premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. Les clubs classés de la 9e à la 24e place disputeront des barrages. Les clubs classés de la 25e à la 36e place sont éliminés.