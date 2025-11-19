L’UEFA autorise le retour du Barça au Camp Nou

Par LeSiteinfo avec MAP

L’UEFA a autorisé le FC Barcelone à disputer de nouveau ses matches de Ligue des champions au Camp Nou, partiellement rénové, a annoncé mercredi le club catalan.

« L’UEFA a accepté la demande, considérant que toutes les conditions nécessaires avaient été remplies », a indiqué le Barça dans un communiqué.

Cette décision intervient alors que le club blaugrana s’apprête à retrouver son stade mythique dès samedi en Liga, après plus de deux ans et demi de travaux de modernisation dont l’achèvement a été plusieurs fois repoussé.

Le Barça recevra ainsi l’Eintracht Francfort au Camp Nou le 9 décembre, un peu plus de deux semaines après avoir retrouvé son enceinte face à l’Athletic Bilbao en championnat.

La capacité du stade reste toutefois limitée à 45.401 spectateurs, en attendant la fin complète des travaux.

Depuis le début de la saison 2023-24, le champion d’Espagne disputait ses rencontres à domicile au stade olympique de Montjuïc ou au stade Johan Cruyff, en raison de la fermeture du Camp Nou.