L’Ittihad de Tanger engage un entraîneur espagnol

L’Ittihad de Tanger a annoncé qu’il avait engagé l’entraîneur espagnol Pepe Mel pour une durée de deux ans et demi, après s’être séparé de Hilal Tair, qui a quitté son poste sur décision de la direction du club.

Le nom de Pepe Mel était associé à l’Ittihad de Tanger depuis la mi-novembre, comme l’avait indiqué “Siteinfo”, et il avait déjà été pressenti pour entraîner l’équipe il y a quelques années, sous la présidence d’Abdelhamid Abrichane.

Mel a dirigé plusieurs clubs en Espagne, dont le Rayo Vallecano entre 2006 et 2010, le Real Betis à deux reprises (de 2010 à 2013 puis de 2014 à 2016), ainsi que le Deportivo La Corogne, Alavés, Getafe, Las Palmas, Almería et Tenerife. Il a également entraîné West Bromwich Albion en Angleterre et l’OFI Crète en Grèce.

La dernière victoire de l’Ittihad de Tanger face à la Renaissance de Berkane, champion en titre, n’a pas suffi à maintenir Ettair en poste. La décision de s’en séparer a été prise en raison d’un début de saison difficile.

Ettair a largement contribué à sauver l’Ittihad de Tanger de la relégation à trois reprises, dont la dernière saison, lorsque le club avait échappé au match de barrage.