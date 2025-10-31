Les supporters de l’Ittihad Tanger préparent un déplacement massif à Casablanca

Le groupe de supporters Ultra “Hercules”, fidèle à l’Ittihad de Tanger, organise un grand déplacement à Casablanca pour assister au match face au Wydad de Casablanca, prévu ce dimanche soir au complexe sportif Mohammed V, dans le cadre de la 7e journée du championnat national de football.

La direction du Wydad a réservé la zone 5 (tribune sud) aux supporters tangérois, avec 5 000 billets mis en vente pour le public visiteur. La saison dernière déjà, les fans de l’Ittihad avaient effectué un déplacement massif à Casablanca pour les rencontres face au Wydad puis au Raja, disputées au stade Larbi Zaouli.

Dans un communiqué, le groupe “Hercules” a confirmé l’organisation de ce déplacement collectif afin de soutenir l’équipe lors de son match contre le Wydad, réaffirmant son soutien total et inconditionnel au club.

Le Wydad a, de son côté, lancé la vente des billets de cette rencontre via sa plateforme électronique habituelle. Les tarifs restent inchangés par rapport aux matchs précédents :

60 DH pour les tribunes découvertes,

150 DH pour les tribunes latérales couvertes,

250 DH pour les tribunes couvertes « Premium ».

Les billets des tribunes d’honneur nord et sud (VIP) sont proposés à 400 DH, tandis que ceux de la tribune officielle (VVIP) atteignent 2 000 DH.