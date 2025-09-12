Sport

VIDEO. Botola : l’Ittihad de Tanger et le Hassania d’Agadir se neutralisent (1-1)

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)12 septembre 2025 - 19:03
Par LeSiteinfo avec MAP

L’Ittihad de Tanger a fait match nul à domicile face au Hassania d’Agadir, un but partout (1-1), vendredi lors de la première journée de la Botola Pro D1 « Inwi » (saison 2025-2026).

Les club soussi a ouvert le score par le biais de Baba Bello Llou en temps additionnel de la première mi-temps (45+5e), alors que le club du Détroit a égalisé grâce à Mouhsine Moutouali sur pénalty, quatre minutes plus tard (45+9e).

En plus de cette rencontre, trois autres matches sont programmés vendredi, à savoir l’Olympique Dcheira contre la Renaissance de Berkane (tenante du titre), l’Olympic de Safi contre l’Union de Touarga et le Wydad de Casablanca contre le Kawkab Marrakech.


