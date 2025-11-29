Le Wydad fait le point sur la blessure d’Aziz Ki

Le Wydad de Casablanca a donné des nouvelles concernant son joueur burkinabè, Stéphane Aziz Ki, victime d’un choc violent à la tête lors du match face à Azam FC, vendredi en marge de la 2ème journée de la phase de groupes de la Coupe de la CAF.

Selon le médecin du club, Mehdi Benaddou, le milieu de terrain a été immédiatement transféré à l’hôpital, où il a passé une série d’examens. Les résultats se sont révélés rassurants et l’état du joueur est désormais jugé stable.

Par mesure de précaution, Aziz Ki restera sous surveillance médicale pendant 24 heures, conformément au protocole en vigueur pour ce type de traumatisme.

Rappelons que le WAC s’est imposé 1 à 0 au stade Amaan à Zanzibar, en Tanzanie, face à Azam FC. Le Wydad a inscrit son unique but à la 57e minute grâce à une frappe puissante et imparable d’Amrabat, qui a transformé dans la surface une talonnade précise de Lorch.

Par la suite, le Wydad a profité des efforts de l’équipe adverse pour lancer de rapides contre-attaques et prendre progressivement le dessus sur la rencontre, jusqu’à imposer son rythme. Les quinze dernières minutes ont toutefois été marquées par une nette domination des Tanzaniens.

Grâce à ce succès, le Wydad prend seul la tête du groupe B avec 6 points, devant Maniema Union de la RD Congo (3 points). L’autre rencontre du groupe opposera, dimanche, Maniema Union à Nairobi United.

N.M