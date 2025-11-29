Sport

Yassiri Zabiri buteur avec son club Famalicão (VIDEO)

Rédaction M29 novembre 2025 - 18:00

Le joueur marocain Yassir Zabiri s’est illustré lors du match de son équipe, Famalicão, contre Moreirense en championnat portugais.

Zabiri a réussi à inscrire un but de la tête, après un déplacement intelligent qui lui a permis de tromper la vigilance de la défense adverse. Il a ainsi retrouvé le chemin des filets, confirmant sa bonne forme et son éclat déjà remarqués lors de la dernière Coupe du monde U20 qui s’est tenue au Chili.



