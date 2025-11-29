Sport
Yassiri Zabiri buteur avec son club Famalicão (VIDEO)
Le joueur marocain Yassir Zabiri s’est illustré lors du match de son équipe, Famalicão, contre Moreirense en championnat portugais.
Zabiri a réussi à inscrire un but de la tête, après un déplacement intelligent qui lui a permis de tromper la vigilance de la défense adverse. Il a ainsi retrouvé le chemin des filets, confirmant sa bonne forme et son éclat déjà remarqués lors de la dernière Coupe du monde U20 qui s’est tenue au Chili.
But de Zabiri 😍 pic.twitter.com/5gRUbP8C5u
— TheRetiredScout212 (@zied_alghattass) November 29, 2025