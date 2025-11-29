Alerte météo au Maroc: chutes de neige et fortes pluies à partir de ce dimanche

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Des chutes de neige à partir de 1700 m, ainsi que de fortes pluies locales parfois orageuses sont attendues, de dimanche au lundi, dans plusieurs provinces du Royaume, indique la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des chutes de neige (20-30 cm) sont prévues du dimanche à 12h00 au lundi à 09h00 dans les provinces d’Al Haouz et d’Azilal, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance “orange ».

Les provinces d’Ifrane, Boulemane, Beni Mellal, Khenifra, Midelt, Ouarzazate, Sefrou et Tinghir connaîtront également durant la même période des chutes de neige de 10 à 15 cm.

Par ailleurs, de fortes pluies locales parfois orageuses (25-35 mm) concerneront le dimanche de 10h00 à 18h00 les provinces de Tanger-Assilah, Fahs-Anjra, Tetouan, Larache et Kénitra, ajoute la même source.

SL