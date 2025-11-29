Coupe arabe : le programme complet des matchs
Voici le programme de la phase de groupes de la Coupe arabe 2025 de football, qui se déroulera au Qatar du 1er au 18 décembre prochains (heure du Maroc).
Lundi 1er décembre 2025
Groupe A
• Tunisie – Syrie (14h00 / Stade Ahmad Bin Ali, Al Rayyan)
• Qatar – Palestine (17h30 / Stade Al Bayt, Al Khor)
Mardi 2 décembre 2025
Groupe B
• Maroc – Comores (13h00 / Stade Khalifa International, Al Rayyan)
Groupe C
• Égypte – Koweït (15h30 / Stade Lusail, Lusail)
Groupe B
• Arabie saoudite – Oman (18h00 / Stade Education City, Al Rayyan)
Mercredi 3 décembre 2025
Groupe D
• Algérie – Soudan (13h00 / Stade Ahmad Bin Ali, Al Rayyan)
• Irak – Bahreïn (15h30 / Stade 974, Doha)
Groupe C
• Jordanie – Émirats arabes unis (18h00 / Stade Al Bayt, Al Khor)
Jeudi 4 décembre 2025
Groupe A
• Palestine – Tunisie (15h30 / Stade Lusail, Lusail)
• Syrie – Qatar (18h00 / Stade Khalifa International, Al Rayyan)
Vendredi 5 décembre 2025
Groupe B
• Maroc – Oman (15h30 / Stade Education City, Al Rayyan)
• Arabie saoudite – Comores (19h30 / Stade Al Bayt, Al Khor)
Samedi 6 décembre 2025
Groupe C
• Jordanie – Koweït (12h00 / Stade Ahmad Bin Ali, Al Rayyan)
Groupe D
• Algérie – Bahreïn (14h30 / Stade Khalifa International, Al Rayyan)
• Irak – Soudan (17h00 / Stade 974, Doha)
Groupe C
• Émirats arabes unis – Égypte (19h30 / Stade Lusail, Lusail)
Dimanche 7 décembre 2025
Groupe A
• Qatar – Tunisie (18h00 / Stade Al Bayt, Al Khor)
• Syrie – Palestine (18h00 / Stade Education City, Al Rayyan)
Lundi 8 décembre 2025
Groupe B
• Maroc – Arabie saoudite (18h00 / Stade Lusail, Lusail)
• Oman – Comores (18h00 / Stade 974, Doha)
Mardi 9 décembre 2025
Groupe C
• Égypte – Jordanie (15h30 / Stade Al Bayt, Al Khor)
• Émirats arabes unis – Koweït (15h30 / Stade 974, Doha)
Groupe D
• Algérie – Irak (18h00 / Stade Khalifa International, Al Rayyan)
• Bahreïn – Soudan (18h00 / Stade Education City, Al Rayyan)