Avant la CAN, Sofiane Boufal peine à retrouver du temps de jeu

Un rapport français a apporté des précisions concernant la situation de l’international marocain Sofiane Boufal au sein de son club belge, l’Union Saint-Gilloise.

Selon le site Foot Mercato, par la plume du journaliste Hanif Ben Berkane, la position de Boufal au club suscite des interrogations en raison de son faible temps de jeu.

Le joueur n’a disputé que 173 minutes depuis le début de la saison, dont 128 minutes en championnat belge et 17 minutes en Ligue des champions.

La même source explique que la situation de Boufal a changé : d’un joueur clé ayant contribué au titre de champion de Belgique, il est devenu un remplaçant largement ignoré cette saison.

Le site ajoute que Boufal est à la recherche de plus de temps de jeu, motivé par son désir de représenter le Maroc lors de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations — une ambition qui avait d’ailleurs influencé son choix de rejoindre le championnat belge.

Boufal espère désormais convaincre l’entraîneur de l’Union Saint-Gilloise de lui accorder davantage de confiance et de minutes de jeu, d’autant plus qu’il figure sur la liste préliminaire des joueurs susceptibles d’être convoqués avec la sélection marocaine pour les rencontres prévues en novembre.

Le site rapporte également le commentaire d’un commentateur de la chaîne DAZN, diffuseur du championnat belge, qui a déclaré : « Il est dix fois plus talentueux que n’importe quel joueur du championnat en matière de technique individuelle. »