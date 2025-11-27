Uber signe son retour au Maroc, à quelques semaines de la CAN 2025. L’application de transport, déjà déployée dans plusieurs dizaines de pays, vient d’activer ses services à Casablanca et Marrakech, où elle travaillera exclusivement avec des véhicules de transport disposant d’autorisations officielles.

Ce lancement intervient dans un contexte où le Royaume accélère la modernisation de ses réseaux de transport, alors qu’il se prépare à accueillir d’importants flux touristiques dans les années à venir. Pour les visiteurs étrangers, habitués à utiliser l’application dans leurs déplacements internationaux, l’extension d’Uber au Maroc représente une continuité rassurante de leurs habitudes de voyage. Quant aux résidents, ils pourront désormais accéder à une solution numérique qui promet simplicité, traçabilité et transparence du service.

Les options UberX et UberXL sont déjà disponibles dans les deux villes pilotes, offrant la possibilité de réserver une course à l’avance, de programmer plusieurs arrêts ou de payer directement depuis l’application. L’entreprise met également en avant un accompagnement technique continu grâce à une assistance active 24h/24 et 7j/7.

Forte de son expérience dans la gestion de grands événements mondiaux, Uber estime pouvoir contribuer à améliorer la fluidité des déplacements urbains et l’organisation de la mobilité lors des rendez-vous internationaux que le Maroc accueillera dans les prochaines années.

L’entreprise confirme, par ailleurs, que Casablanca et Marrakech ne sont qu’une première étape. D’autres villes devraient rejoindre la plateforme progressivement, dans le cadre d’un déploiement pensé pour accompagner la transformation digitale du transport national.

H.M.