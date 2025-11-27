Le nouveau patron d’Interpol veut renforcer la coopération avec le Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Le nouveau président de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), Lucas Philippe, a promis, depuis Marrakech, de renforcer davantage la coopération sécuritaire avec le Maroc.

« La collaboration avec le Maroc est non pas à inventer, mais elle est à faire vivre encore plus », a déclaré à la presse Lucas Philippe, élu à la tête de l’organisation, jeudi lors de la 93e Assemblée générale d’Interpol, mettant en avant les valeurs de respect, de travail et d’intelligence collective qui fondent la relation avec le Royaume.

« Vous pourrez compter sur moi pour donner du relief à cette coopération !’’, a-t-il assuré, se réjouissant de pouvoir « fêter au Maroc » les idées et les valeurs d’Interpol.

Par ailleurs, le nouveau président s’est engagé à préserver l’héritage d’Interpol et à œuvrer pour le maintien de l’élan nécessaire pour atteindre les objectifs communs, à travers un plan « pragmatique et réalisable ».

Il s’agit, selon lui, de transformer les idées en actions « concrètes et tangibles », affirmant qu’il veillera à ce que les voix de tous les continents soient entendues au sein de l’organisation.

Lucas Philippe, qui succède dans ce poste à Ahmed Naser Al-Raisi, des Émirats Arabes Unis, dont le mandat est arrivé à son terme, a obtenu 84 voix, soit 51,2% des voix exprimées lors du vote à l’assemblée générale à Marrakech (24-27 novembre).

Le Président d’Interpol et les autres membres du Comité exécutif sont élus par l’Assemblée générale suivant le principe « un pays, une voix », selon lequel chaque voix a un poids égal.

En tant que Président, le rôle de Lucas Philippe, durant son mandat, sera notamment de présider les réunions du Comité exécutif, qui supervise l’application des décisions prises lors de l’Assemblée générale.

Le rôle du Président, dont la fonction est exercée à temps partiel et qui n’est pas rémunérée, consiste à présider chaque année l’Assemblée générale et les trois sessions du Comité exécutif.

Le statut d’INTERPOL exige que le Président veille à ce que les activités de l’Organisation soient conformes aux décisions prises par l’Assemblée générale et le Comité exécutif, et entretienne, dans la mesure du possible, une relation directe et constante avec le Secrétaire général de l’Organisation.

S.L.