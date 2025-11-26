Ayoub El Kaabi cherche à entrer dans l’histoire contre le Real Madrid

La star marocaine Ayoub El Kaabi se trouve à un pas d’un exploit historique, à l’occasion de son prochain match avec l’Olympiakos face au Real Madrid.

El Kaabi ambitionne de marquer contre le Real Madrid afin d’entrer dans l’histoire en devenant le premier joueur arabe à inscrire un but contre les géants espagnols, le Real Madrid et le FC Barcelone. El Kaabi avait déjà trouvé le chemin des filets du club catalan lors de la saison en cours de la Ligue des champions.

Il est prévu qu’Ayoub El Kaabi figure dans le onze de départ de l’Olympiakos pour ce match, qui s’annonce particulièrement exigeant pour l’équipe grecque face à l’un des plus grands clubs d’Espagne et d’Europe.

Le joueur disputera ensuite quelques rencontres restantes avec l’Olympiakos avant de rejoindre la sélection marocaine pour participer à la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Le Coup d’envoi de la rencontre Olympiakos-Real Madrid sera donné à 21 heures (heure marocaine).