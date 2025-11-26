Le maire de New York est fan de Marouane Chamakh (VIDEO)

Le maire de New York, Zohran Mamdani, a exprimé son admiration pour Arsenal et pour l’un de ses anciens joueurs, le Marocain Marouane Chamakh, lors de son passage ce week-end dans l’émission Adam Friedland Show, diffusée sur YouTube.

« Chaque matin, quand je me réveille, je pense à Sébastien Squillaci, Pascal Cygan et Marouane Chamakh », a confié le maire. Un extrait largement relayé par les internautes qui n’ont pas manqué de rappeler les performances de l’ancien international marocain avec Arsenal et avec la sélection nationale.

Né en 1984, Marouane Chamakh a évolué dans plusieurs clubs de renom, notamment Bordeaux, Arsenal, West Ham, Crystal Palace ou encore Cardiff City. Il a également porté le maillot de l’équipe nationale, avec laquelle il avait atteint la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2004.

N.M.

https://x.com/BrayBrayAbrams/status/1993142146317402460/video/1