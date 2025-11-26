Casablanca : la condamnation de Mohamed Boudrika confirmée

La Cour d’appel de Casablanca a décidé, ce mercredi après-midi, de confirmer le jugement de première instance prononcé à l’encontre de Mohamed Boudrika, ancien président du Raja de Casablanca.

Le tribunal de première instance à compétence correctionnelle avait condamné Mohamed Boudrika à cinq ans de prison, assortis d’une amende de 664.000 dirhams, ainsi que d’une interdiction d’émettre des chèques pendant un an.

Boudrika est poursuivi pour émission de chèques sans provision, escroquerie, falsification et usage d’un document.

Les autorités marocaines avaient récupéré l’ancien président du Raja à son arrivée en provenance de Francfort, en Allemagne. À noter que la Haute Cour de Hambourg avait approuvé l’extradition de Mohamed Boudrika, ancien président du Raja de Casablanca, vers les autorités marocaines.