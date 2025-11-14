Ayoub El Kaabi dans le viseur d’un club français

Le FC Nantes souhaite s’attacher les services d’Ayoub El Kaabi, le joueur de l’Olympiakos, lors du prochain mercato hivernal.

Selon le média français Score, le club nantais serait prêt à formuler une offre de 5 millions d’euros pour racheter la dernière année de contrat de l’attaquant. Une proposition que le club grec pourrait être tenté d’accepter, puisque le contrat d’El Kaabi expire le 30 juin prochain.

À défaut d’un renouvellement rapide, le joueur aura en effet la possibilité de signer un précontrat avec n’importe quelle équipe dès le mois de janvier, son engagement ne devenant effectif que six mois plus tard.

Le FC Nantes compte précisément jouer sur cette situation contractuelle délicate pour convaincre l’Olympiakos de céder son buteur contre une indemnité raisonnable. El Kaabi, actuellement meilleur buteur du championnat grec, continue d’enchaîner les performances de haut niveau en compétitions locales comme européennes.

A noter que le club français a recruté, l’été dernier, le Marocain Youssef El Arabi, ancien coéquipier d’El Kaabi à l’Olympiakos.

