Fadlu Davids peu convaincu par les joueurs étrangers au Raja

L’entraîneur sud-africain du Raja de Casablanca, Fadlu Davids, ne semble pas satisfait du rendement des joueurs étrangers évoluant actuellement au sein de l’équipe.

Selon des informations obtenues par le Siteinfo, Fadlu a informé la direction sportive du club qu’il tranchera de manière définitive sur l’avenir du trio étranger du Raja durant la prochaine trêve internationale.

Le technicien sud-africain n’a pas été convaincu par le niveau de l’attaquant bolivien Víctor Ábrego, et a également formulé des observations négatives concernant le milieu de terrain nigérian Moses Orkuma. Quant à l’attaquant sénégalais Ousmane Sakho, Fadlu s’est contenté du rapport établi à son sujet par le directeur sportif du club.

L’entraîneur a par ailleurs demandé à la direction du Raja d’organiser deux matchs amicaux pendant la trêve internationale.

Fadlu souhaite donner l’occasion à l’ensemble de ses joueurs de s’exprimer avant d’arrêter la liste de ceux sur lesquels il comptera pour la suite de la saison. Les éléments jugés indésirables seront placés sur la liste des départs lors du prochain mercato hivernal.

À noter que le Nigérian Moses Orkuma, recruté sous l’ère de l’ancien entraîneur tunisien Lassaad Chabbi, n’a pas convaincu les supporters du club. De son côté, le Bolivien Víctor Ábrego, de retour de prêt, peine à s’imposer, tandis que le Sénégalais Ousmane Sakho reste écarté du groupe professionnel.