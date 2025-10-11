Complexe Mohammed V fermé : colère des supporters du Wydad et du Raja

La question de la construction d’un stade propre aux clubs du Wydad et du Raja refait surface, suite à la décision de fermeture du complexe Mohammed V, prise par la Société Nationale de Réalisation et de Gestion des Infrastructures Sportives (SONARGES).

Les supporters du Wydad et du Raja réclament depuis de nombreuses années que leurs clubs disposent d’un stade dédié, en raison des fermetures répétées du complexe Mohammed V.

La saison dernière, les deux équipes ont joué au stade Larbi Zaouli à Casablanca, et n’ont retrouvé le complexe Mohammed V qu’au cours des dernières journées du championnat professionnel. La saison précédente, le Wydad avait accueilli ses matchs à Mohammedia, tandis que le Raja recevait ses adversaires à Berrechid.

Cette saison, les deux clubs n’ont disputé que quatre matchs au complexe Mohammed V, soit deux par équipe, avant qu’il ne soit décidé de les transférer de nouveau au stade Larbi Zaouli. Cela entraîne des pertes financières, en raison de la faible capacité d’accueil du stade, de l’absence de loges et de tribunes VIP.

Les supporters du Wydad et du Raja demandent une intervention pour aider les clubs à construire leur propre stade, afin d’éviter ce type de problèmes chaque saison.