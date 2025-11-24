CAN 2025 au Maroc: caméras intelligentes et contrôles renforcés

Le Maroc a mis en place un système de surveillance sophistiqué en prévision de la CAN 2025 dont le coup d’envoi sera donné le 21 décembre dans le Royaume.

Reposant sur des caméras haute définition dotées de la technologie de reconnaissance faciale, ce système sera déployé dans les six villes qui accueilleront les rencontres du tournoi. Cette opération concerne les villes de Rabat, Casablanca, Tanger, Fès, Agadir et Marrakech, où un déploiement important de caméras intelligentes a été observé ces dernières semaines. L’objectif est de renforcer la sécurité et d’assurer la fluidité des déplacements des habitants et des visiteurs pendant la compétition continentale.

Selon le quotidien Al-Ahdath Al-Maghribia, ces équipements incluent des caméras de surveillance ultra-performantes intégrant des technologies avancées qui permettent l’identification directe des individus grâce à la reconnaissance faciale. Cette mesure vise à garantir un niveau élevé de contrôle intelligent dans les espaces urbains, en particulier autour des stades, des infrastructures de transport et des zones touristiques.

HM.