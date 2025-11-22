Abdelaziz Kerkache prend les rênes du Mouloudia d’Oujda

Par LeSiteinfo avec MAP

Le club du Mouloudia d’Oujda a annoncé s’être attaché les services de l’entraîneur marocain Abdelaziz Kerkache.

Dans un communiqué, le club de football a indiqué avoir conclu un accord avec Kerkache qui court jusqu’à la fin de la saison.

Ce choix, souligne la même source, s’inscrit dans la volonté du club d’insuffler une nouvelle dynamique à l’encadrement technique, d’améliorer la compétitivité de l’équipe et de lui permettre de redorer le blason.

Le communiqué souligne que la direction du Mouloudia d’Oujda s’engage à offrir toutes les conditions nécessaires à la réussite du cadre technique et à l’amélioration de la performance des joueurs.

La direction du club a par ailleurs appelé les supporters à maintenir leur soutien, compte tenu de leur rôle essentiel dans la réalisation des résultats escomptés.

Le Mouloudia d’Oujda occupe la quatrième place du classement de la deuxième division avec 14 points, à l’issue de 8 journées de championnat disputées.