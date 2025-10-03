Maroc

Oujda : l’hôpital universitaire rassure sur le cas d’un manifestant blessé

Rédaction M3 octobre 2025 - 09:34

La direction du Centre hospitalier universitaire Mohammed VI d’Oujda a publié une mise au point à l’attention de l’opinion publique concernant l’état de santé du jeune blessé lors des manifestations du mouvement “Génération Z” dans la ville.

Dans un communiqué, le CHU d’Oujda a précisé que, contrairement aux informations diffusées, « le jeune blessé T.A., transféré de l’hôpital provincial de Nador le 2 octobre 2025 afin de poursuivre ses soins à l’hôpital des spécialités relevant du centre, a bénéficié de l’ensemble des examens médicaux nécessaires ainsi que des protocoles thérapeutiques appropriés, dispensés par des équipes médicales spécialisées ».

Le communiqué ajoute que les équipes médicales ont constaté que « l’état de santé du jeune est bon, stable et ne suscite aucune inquiétude ».


