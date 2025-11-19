CAF Awards 2025: Ghizlane Chebbak sacrée meilleure joueuse africaine

La Marocaine Ghizlaine Chebbak, capitaine des Lionnes de l’Atlas, a été sacrée meilleure joueuse de l’année, lors de la cérémonie des CAF Awards 2025, tenue mercredi soir à Rabat.

Aux côtés de Chebbak, la liste finale des candidates à ce titre comprenait également Sanaa Mssoudy, l’attaquante de l’AS FAR et de la sélection nationale du Maroc, et la Nigériane Rasheedat Ajibade, joueuse du PSG.

Ce prix a été remis par le président de la CAF, Patrice Motsepe.

S.L.