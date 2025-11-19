CAF Awards 2025 : les mots forts d’Achraf Hakimi après son sacre

Achraf Hakimi a affiché une grande joie après avoir été sacré meilleur joueur africain de l’année 2025, lors de la cérémonie des CAF Awards 2025, organisée ce mercredi à l’UM6P, à Rabat.

«C’est un immense honneur pour moi d’être ici aujourd’hui. Remporter ce prix, l’un des plus prestigieux du football africain, est une grande fierté. Mais cette récompense n’est pas seulement la mienne. Elle appartient à tous les enfants marocains qui rêvent d’être un jour à ma place, ainsi qu’à tous ceux qui ont cru en moi et m’ont soutenu. Je les remercie tous, profondément», a confié le défenseur.

Le joueur a également rendu hommage à ses proches et mentors : « Je souhaite remercier le Roi Mohammed VI pour ses efforts en faveur du développement du football marocain. Je remercie également mon président, Nasser Al-Khelaïfi, mon club, mes entraîneurs et tout le staff qui m’aident à progresser jour après jour».

Hakimi a aussi tenu à saluer les efforts de la Fédération Royale Marocaine de Football. « Merci à notre président, Fouzi Lekjaa, pour avoir fourni les meilleures conditions au football national. Nous sommes fiers et nous espérons vous rendre fier. Comme l’a dit Bounou, nous ferons tout remporter la CAN 2025 ».

Et d’ajouter : « Merci à mon entraîneur Walid Regragui, qui dit toujours que je suis un joueur difficile. Ce prix me rend heureux, mais la plus grande récompense restera la Coupe d’Afrique».

Hakimi a conclu en remerciant sa famille : « Merci à ma famille, et particulièrement à ma mère, ainsi qu’à tous ceux qui m’ont soutenu. Atteindre ce que je suis aujourd’hui n’a pas été facile, mais grâce à leur appui, j’ai pu décrocher ce prix. Je suis fier de mon identité marocaine. Vive le Maroc ! ».

