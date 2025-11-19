Sport
A la Une

Achraf Hakimi arrive en selham aux CAF Awards (VIDEO)

Rédaction N19 novembre 2025 - 19:22

Achraf Hakimi est arrivé à la cérémonie des CAF Awards, organisée ce mercredi par la Confédération africaine de football à l’UM6P.

Vêtu d’un selham noir, l’international marocain du PSG, souffrant d’une grave entorse à la cheville, est arrivé à bord d’une trottinette, en compagnie de sa mère et de son frère. Il a pris la pose, tout sourire, devant la presse avant de rejoindre la salle où se déroule la cérémonie.

A noter qu’Achraf Hakimi s’est blessé lors de la rencontre face au Bayern Munich en Ligue des Champions, une situation qui inquiète les supporters marocains à quelques semaines du coup d’envoi de la CAN que le Royaume s’apprête à accueillir.

Le Lion de l’Atlas est l’un des principaux prétendants au Ballon d’Or africain, aux côtés de l’Égyptien Mohamed Salah et du Nigérian Victor Osimhen.

N.M.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Visa Schengen : ce qui va bientôt changer, les Marocains concernés
Lire l'article









Tags
Rédaction N19 novembre 2025 - 19:22


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page