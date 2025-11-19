Achraf Hakimi arrive en selham aux CAF Awards (VIDEO)

Achraf Hakimi est arrivé à la cérémonie des CAF Awards, organisée ce mercredi par la Confédération africaine de football à l’UM6P.

Vêtu d’un selham noir, l’international marocain du PSG, souffrant d’une grave entorse à la cheville, est arrivé à bord d’une trottinette, en compagnie de sa mère et de son frère. Il a pris la pose, tout sourire, devant la presse avant de rejoindre la salle où se déroule la cérémonie.

A noter qu’Achraf Hakimi s’est blessé lors de la rencontre face au Bayern Munich en Ligue des Champions, une situation qui inquiète les supporters marocains à quelques semaines du coup d’envoi de la CAN que le Royaume s’apprête à accueillir.

Le Lion de l’Atlas est l’un des principaux prétendants au Ballon d’Or africain, aux côtés de l’Égyptien Mohamed Salah et du Nigérian Victor Osimhen.

N.M.