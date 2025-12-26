CAN 2025: Walid Regragui joue la prudence pour le retour d’Achraf Hakimi

Le retour en sélection d’Achraf Hakimi, qui suivait un programme spécial pour se rétablir de sa blessure dans les plus brefs délais, est imminent.

Selon les informations de Le Site info, Walid Regragui envisage une approche progressive pour réintégrer Hakimi durant les prochaines rencontres de la CAN. La stratégie convenue entre le sélectionneur national et le staff médical vise à faire revenir le défenseur par étapes, tout en l’épargnant d’une pression excessive lors de sa première apparition après blessure.

Hakimi pourrait ainsi entrer en jeu vendredi contre le Mali pour quelques minutes en seconde période, ou voir sa première participation reportée au troisième match face à la Zambie, là encore en tant que remplaçant.

À noter que le Maroc affrontera le Mali vendredi, au stade Moulay Abdellah à Rabat, pour le compte de la 2e journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations.

