27 ans après Hadji, Hakimi sera-t-il Ballon d’Or africain ce soir?

Tous les regards seront tournés ce mercredi soir vers la cérémonie de remise des prix de la Confédération africaine de football (CAF), qui se tiendra à l’Université Mohammed VI Polytechnique, dans la périphérie de Salé.

Le joueur international marocain Achraf Hakimi est le principal favori pour remporter le Ballon d’Or du meilleur joueur africain en 2025. Il est en concurrence avec l’Égyptien Mohamed Salah, star de Liverpool, et le Nigérian Victor Osimhen, buteur du club turc de Galatasaray.

Hakimi avait échoué à remporter le prix lors des deux dernières éditions à Marrakech, battu par les Nigérians Victor Osimhen et Ademola Lookman. Cette année, il est considéré comme un candidat exceptionnel pour le titre, en raison de ses performances remarquables.

Il a conduit le Paris Saint-Germain à la victoire en Ligue des champions, ainsi qu’au doublé championnat et coupe nationale, et a atteint la finale du Mondial des clubs aux États-Unis, sans oublier sa contribution aux succès consécutifs de l’équipe nationale marocaine et à la qualification pour la Coupe du monde 2026.

Le Maroc n’a pas eu l’honneur de voir un de ses joueurs couronné meilleur joueur africain depuis 27 ans, précisément depuis la victoire de Mustapha Hadji en 1998, précédé du regretté Ahmed Faras en 1975, puis de Mohamed Timoumi et Badou Zaki en 1985 et 1986.