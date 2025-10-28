Quatre Lionceaux dans le viseur de Walid Regragui

A la Une

La sélection nationale ne dispose plus que d’une seule trêve internationale avant la Coupe d’Afrique des Nations 2025, que le Maroc accueillera à la fin de l’année.

Selon plusieurs sources médiatiques, quatre Lionceaux de l’Atlas, auteurs d’un parcours exceptionnel en Coupe du monde U20 au Chili, seraient sur la liste des joueurs convoqués pour le rassemblement de novembre.

Walid Regragui envisagerait en effet d’intégrer certains joueurs U20 afin de renforcer certains postes et de combler les manques au sein de son effectif. Les noms évoqués sont Ismaïl Baouf, Othman Maâma, Yasser Zabiri et Yassine Gessime, apprend-t-on.

A noter que les adversaires que le Maroc affrontera lors de ces deux prochains matchs amicaux n’ont pas encore été désignés. Ces rencontres permettront à Regragui de peaufiner les derniers réglages de son groupe avant la CAN 2025.

