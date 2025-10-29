Watford réserve un bel accueil à Othmane Maamma (VIDEO)

Othmane Maamma a signé son retour dans les rangs de Watford après avoir bénéficié de quelques jours de repos à la suite du sacre de la sélection nationale U20 en Coupe du monde qui s’est tenue au Chili.

A cette occasion, le club anglais a réservé un bel accueil au Lionceau de l’Atlas. Une vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux de l’équipe, montrant les coéquipiers de Maamma l’applaudissant chaleureusement, sous le regard ému du jeune joueur qui a signé une prestation exceptionnelle lors du Mondial U20.

D’ailleurs, Maamma ne devrait pas faire long feu à Watford, compte tenu des nombreuses offres dont il devrait faire l’objet, après avoir brillé avec la sélection marocaine au Chili et remporté le trophée du Meilleur joueur de la Coupe du Monde.

Maamma a été désigné meilleur joueur du Mondial U20, suivi de Yassir Zabiri, meilleur buteur de la compétition, qui a décroché le titre de deuxième meilleur joueur du tournoi.

Rappelons que l’équipe nationale marocaine des moins de 20 ans a remporté la Coupe du monde après un parcours historique, couronné par une victoire prestigieuse contre l’Argentine en finale disputée au stade national de Santiago.

N.M.