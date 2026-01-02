Mondial 2026: le Maroc parmi les grands favoris, selon Luis de la Fuente

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur de l’équipe nationale d’Espagne, Luis de la Fuente, a souligné que le Maroc s’impose comme l’un des sérieux prétendants au sacre mondial lors de la Coupe du monde 2026, saluant la progression constante et le niveau élevé atteint par le football marocain.

« Aucune grande sélection ne sera absente de la course au titre, qu’il s’agisse du Brésil, de l’Argentine, de l’Allemagne, de la France, du Portugal ou du Maroc », a déclaré le technicien espagnol dans un entretien accordé au quotidien sportif AS.

Luis de la Fuente a notamment mis en avant « la richesse et la qualité du vivier de talents » dont dispose le Royaume, rappelant que la sélection marocaine a récemment été sacrée championne du monde des moins de 20 ans.

Il a également salué la forte présence de joueurs marocains dans les championnats les plus prestigieux, un indicateur, selon lui, de la maturité et du rayonnement croissant du football national.

Tout en reconnaissant la concurrence relevée qui s’annonce, l’entraîneur de la Roja a assuré que son équipe « se battra pour remporter le trophée », affichant sa confiance dans le potentiel et la solidité de son groupe.

Le sélectionneur espagnol a enfin estimé que la prochaine Coupe du monde réunira un plateau de prétendants d’un niveau exceptionnel, illustrant la compétitivité accrue du football à l’échelle mondiale.

S.L.