Meilleur coach africain 2025 : deux Marocains dans le trio final

La course au titre de meilleur entraîneur africain de l’année 2025 se limite désormais à trois candidats, à l’approche de la cérémonie des CAF Awards, prévue après-demain mercredi à Rabat.

La liste initiale, qui comptait dix noms, a été réduite à une sélection finale composée des deux Marocains Walid Regragui et Mohamed Ouahbi, ainsi que du sélectionneur du Cap-Vert, Bubista.

Regragui a conduit l’équipe nationale marocaine à la qualification pour la Coupe du monde 2026, tout en signant une série inédite de 17 victoires consécutives entre juin 2024 et novembre 2025, un record mondial.

Ouahbi, de son côté, a mené la sélection marocaine U20 à un exploit historique : remporter la Coupe du monde des moins de 20 ans après une victoire 2-0 face à l’Argentine en finale.

Quant à Bubista, il a guidé la jeune équipe du Cap-Vert vers une qualification directe pour la Coupe du monde 2026, une première dans l’histoire du pays.

Sept noms ont été écartés de la liste, dont Tarik Sektioui, le sélectionneur des locaux marocains, sacré champion du CHAN l’été dernier. La liste comprenait également le Tunisien Maâloul Chaâbani, entraîneur de la RS Berkane, et le Croate Krunoslav Jurčić, qui a mené Pyramids FC à remporter la Ligue des champions africaine et la Supercoupe de la CAF.

L’ancienne liste comptait par ailleurs Hossam Hassan, sélectionneur de l’Égypte, le Tunisien Sami Trabelsi, ainsi que le Sénégalais Bab Thiaw et le coach de Madagascar, Romuald Rakotondrabe.