Mondial U17: Nabil Baha s’exprime avant le match Maroc-Mali

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur national, Nabil Baha, a affirmé, lundi à Doha, que l’équipe nationale U17 de football est montée en puissance et va montrer cet aspect en affrontant le Mali, mardi au stade n° 7 de l’spire Zone, en match des 8es de finale de la Coupe du monde de football de la catégorie.

Dans une déclaration à la presse en marge de la séance d’entrainement de veille du match des Lionceaux de l’Atlas effectuée au terrain n° 4 du stade Al Thumama, Baha a souligné que « le groupe s’est solidifié et les joueurs sont plus confiants. Ils croient en leurs capacités pour faire un bon match contre le Mali », ajoutant que « le soutien du public représente un élément important pour nous tous et une motivation supplémentaire pour gagner des matchs ».

Il a fait remarquer que « nous connaissons bien les joueurs de notre adversaire par ce que nous avons joué contre eux à plusieurs reprises, notamment en Coupe d’Afrique des nations disputée au Maroc », précisant que « c’est une équipe qui a des joueurs athlétiques de bonne qualité ».

« Ils ont aussi beaucoup de lacunes dans certains aspects tactiques de leur jeu », a-t-il nuancé, ajoutant que « nous avons bien étudié cette équipe et ça va être un match tactique qu’on a la capacité de gagner ».

Commentant l’état de Abdellah Ouazzane, sorti sur blessure contre les Etats-Unis, ainsi que de Oualid Ben Salah, le coach a indiqué qu’ils se portent bien et qu’ »ils seront avec nous demain face au Mali ».

Le défenseur des U17, Driss Ait Cheikh a, de son côté, expliqué que « la qualification a boosté notre capital confiance et tout se passe bien au sein du groupe ».

« Nous avons bien préparé le match contre le Mali qui est une équipe que nous connaissons bien », a-t-il dit, notant que « c’est un bon groupe, mais nous avons fait le travail nécessaire pour gagner ce match que nous allons aborder avec détermination ».

S.L.