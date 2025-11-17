Walid Regragui prévoit des changements face à l’Ouganda

A la Une

Walid Regragui s’apprête à opérer plusieurs changements face à l’Ouganda, lors du match prévu mardi au Grand Stade de Tanger.

Le sélectionneur national souhaite en effet offrir du temps de jeu à certains éléments absents lors de la rencontre de vendredi face au Mozambique, soldée par une victoire marocaine (1-0). Parmi eux, Eliesse Benseghir et le défenseur Adam Masina.

Le coach pourrait également accorder une chance à l’attaquant Sofiane Diop. Le joueur n’a, en effet, jamais disputé la moindre minute sous le maillot marocain depuis son arrivée dans le groupe il y a deux ans.

D’autres éléments n’ont pas pris part au match contre le Mozambique, à l’image de Chamseddine Talbi, Soufiane Rahimi ou encore le latéral gauche Youssef Bellammari. Par ailleurs, six joueurs étaient entrés en 2ème période. Il s’agit de Youssef En-Nesyri, Hamza Igamane, Bilal El Khannouss, Ismaïl Saibari, Ilias Akhomach et Mohamed Chibi.

R.Z.