Emmanuel Macron évoque les relations Maroc-France

Le Président français, Emmanuel Macron s’est félicité, jeudi à Paris, de l’excellence des relations avec le Maroc et des perspectives énormes de développement du partenariat d’exception renforcé avec le Royaume.

«Dans ce monde en désordre, nous croyons dans la consolidation de partenariats. Nous l’avons défendu et nous l’avons fait en actes», a dit Macron à l’ouverture de la Conférence des ambassadeurs français accrédités à l’étranger, mettant en avant «la philosophie » et « l’efficacité » de ces partenariats.

Le Chef de l’Etat français a cité dans ce contexte parmi «les axes très solides» de la diplomatie française en Méditerranée, le caractère exceptionnel des relations avec le Maroc qui consiste en «la construction aujourd’hui d’un lien extrêmement fort».

Macron a mis l’accent, à cette occasion, sur l’importance de la diplomatie économique et sur la nécessité d’adapter l’action diplomatique française face aux recompositions géopolitiques en cours.

Le président français a également souligné l’impératif de consolider le partenariat avec le continent africain.

«Le partenariat africain est clé et il faut qu’en 2026 on aille au bout du travail accompli», a ajouté Macron, appelant les ambassadeurs en poste en Afrique a y travailler ardemment.

La conférence des ambassadeurs réunit chaque année à Paris l’ensemble des représentants diplomatiques français autour du Président de la République afin de fixer les grandes priorités de la politique étrangère de la France pour l’année à venir.

