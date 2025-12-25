CAN 2025: les causes de la défaite face au Cameroun selon le sélectionneur du Gabon

Par LeSiteinfo avec MAP

La défaite de la sélection gabonaise face au Cameroun (1-0), en match de la première journée du groupe F de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025, est principalement due à une mauvaise entame de rencontre, a estimé, mercredi soir à Agadir, l’entraîneur adjoint de l’équipe nationale du Gabon, Cédric Moubamba.

Les joueurs ont éprouvé des difficultés dès le début du match, a insisté Moubamba lors de la conférence de presse d’après-match au Grand stade d’Agadir. « Nous n’avons pas fait une bonne entame. Si nous avions mieux commencé, le match aurait été plus facile pour nous », a-t-il soutenu.

Le technicien a toutefois souligné que son équipe a progressivement retrouvé son organisation au fil de la confrontation, tout en regrettant les erreurs ayant conduit au but camerounais.

« Sur l’action du but, il y a de mauvais alignements, de mauvaises trajectoires et des erreurs techniques. Mais je ne pense pas que nous ayons raté notre schéma », a-t-il expliqué.

Abordant les prochains matches face au Mozambique puis à la Côte d’Ivoire, Moubamba a assuré que son groupe reste mobilisé. « Nous avons des joueurs d’expérience. Cette défaite ne va pas nous faire baisser la tête. Nous allons continuer à travailler et à nous améliorer », a-t-il assuré.

À l’issue de cette première sortie, le Gabon entame la compétition sans point dans le groupe F, à l’instar du Mozambique qui a essuyé une défaite sur le même score plus tôt dans la journée face à la Côte d’Ivoire.

S.L