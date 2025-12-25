CAN 2025 : la chaîne tunisienne «Al Hiwar» s’excuse auprès des Marocains (VIDEO)

La chaîne de télévision tunisienne «Al Hiwar» a présenté, lundi soir, ses excuses aux Marocains après la diffusion d’un reportage comportant plusieurs « fausses informations » concernant l’organisation du match ayant opposé la Tunisie à l’Ouganda au stade olympique de Rabat, dans le cadre de la phase de groupes de la CAN 2025.

Les excuses ont été présentées lors de l’émission «Layali Al CAN», au cours de laquelle l’animateur Adel Bouhlal a qualifié les déclarations du correspondant de la chaîne, Hamza Tayachi, de « faute grave »

Il a affirmé que ce dernier avait évoqué « des problèmes qui n’existaient pas », faisant référence aux prétendues «défaillances organisationnelles» mentionnées dans son reportage.

Afin de rectifier le tir, la chaîne a ensuite diffusé plusieurs séquences vidéos illustrant la qualité des infrastructures marocaines et de l’organisation mise en place pour ce grand rendez-vous continental, dans ce qui s’apparente à une volonté explicite de corriger l’image transmise initialement.

Hamza Tayachi est également réapparu à l’antenne et a aussi présenté ses excuses, évoquant «un malentendu»

Par ailleurs, plusieurs voix se sont élevées en Tunisie et au Maroc appelant à sanctionner le correspondant et à lui retirer son accréditation.

N.M.