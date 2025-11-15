L’Equipe: « La belle série se poursuit pour les hommes de Walid Regragui »

Par LeSiteinfo avec MAP

En pleine confiance, le Maroc qui s’est imposé 1-0 face au Mozambique en match amical grâce à un but d’Azzedine Ounahi, vendredi soir à Tanger, enchaîne un 17e succès de rang, se félicite samedi le quotidien français l’Equipe.

« Les Marocains ne pouvaient pas rêver mieux comme débuts dans leur nouvelle enceinte », note le journal sportif, précisant que « la belle série se poursuit pour les hommes de Walid Regragui qui améliorent leur record et enchaînent une 17e victoire consécutive ».

L’Equipe rappelle que les Lions de l’Atlas ont remporté tous leurs matches depuis le 26 mars 2024 et un nul (0-0) contre la Mauritanie.

La sélection marocaine détient le record mondial de succès consécutifs depuis sa victoire (1-0) face au Congo en octobre dernier. Le précédent était détenu par l’Espagne (15 victoires de suite entre juin 2008 et juin 2009).

Et d’ajouter que les Marocains pourront encore améliorer leur série en cas de victoire mardi face à l’Ouganda, pour continuer de faire le plein de confiance avant le début de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, qu’ils disputeront à domicile, dans un peu plus d’un mois.

S.L.