WAC : la presse étrangère se fait l’écho des célébrations des «Winners» (PHOTOS)

Les médias étrangers ont été impressionnés par les récentes célébrations des Winners, le groupe ultra du Wydad de Casablanca, organisées à l’occasion du 20ᵉ anniversaire de leur création.

Plusieurs sites ont relayé photos et vidéos de cette soirée exceptionnelle, marquée par un déploiement spectaculaire de fumigènes sur la corniche de Ain Diab.

Le média français RMC a ainsi rapporté que, “ quelques jours après avoir illuminé Paris et New York, les Ultras Winners du Wydad Casablanca ont célébré leur vingtième anniversaire à domicile mercredi soir au Maroc », décrivant «une mer rouge à perte de vue et des feux d’artifice tirés en rafale».

De son côté, le site Tribuna a consacré un article aux scènes impressionnantes observées à Casablanca, soulignant que les supporters wydadis, et en particulier les membres des Winners, «n’ont pas fait les choses à moitié». «Des fumigènes partout, le rouge qui envahit Casablanca. Juste exceptionnel», précise-t-on.