FIFA 2030: le Grand Stade de Tanger coche toutes les cases

Par LeSiteinfo avec MAP

Après plusieurs mois de travaux d’extension et de mise à niveau, le Grand Stade de Tanger rouvre ses portes, ce vendredi, pour accueillir le match amical qui opposera la sélection marocaine de football à son homologue mozambicaine.

Entièrement rénové, le stade a subi une refonte globale ayant porté sa capacité actuelle à 75.500 places, se positionnant désormais comme une infrastructure sportive de classe mondiale, répondant à la réglementation et au cahier des charges de la FIFA pour 2030, et comme l’un des plus grands stades du continent africain.

Le Grand Stade de Tanger, dont la construction illustre la Haute sollicitude royale envers le sport, s’affirme comme l’élément central et emblématique de la Cité des sports de la ville du détroit, qui s’étend sur près de 74 hectares.

La Cité sportive de Tanger, gérée par la Société nationale de réalisation et de gestion des équipements sportifs (SONARGES), constitue un espace favorisant l’intégration du sport dans la vie quotidienne des citoyens, à travers ses nombreuses installations et ses vastes espaces verts, offrant un cadre idéal pour la pratique d’activités physiques en plein air.

Grâce à ses infrastructures conformes au cahier des charges FIFA 2030, Tanger est désormais capable d’accueillir les plus grandes compétitions sportives, dans des conditions d’organisation et une esthétique comparables à celles des grandes capitales sportives mondiales.

Le stade comprend trois niveaux de gradins (inférieur, intermédiaire et supérieur), équipés de sièges bleus et blancs en harmonie avec l’identité visuelle de la ville, outre une tribune dédiée à l’hospitalité et des salons de réception VIP et VVIP offrant une vue directe sur la pelouse.

La tribune peut accueillir 210 invités, tandis que les gradins VIP ont une capacité de 1.300 spectateurs. Le stade dispose également de 142 loges sur trois niveaux, chaque loge pouvant abriter entre 10 et 20 sièges.

Il a aussi été équipé d’une pelouse naturelle hybride avec une technologie de pointe, la première du genre en Afrique, qui combine gazon naturel et fibres synthétiques pour offrir une surface optimale en termes de drainage, de résistance et de récupération rapide du terrain, ainsi que de performance, de durabilité et de sécurité des joueurs.

Parmi les spécificités du Grand Stade de Tanger, la présence de 4 vestiaires pour les équipes, au lieu de 2 tel que stipulé par le règlement, en plus d’espaces de rafraîchissement, de bureaux de coachs, de salles de massage, de salles de cryothérapie, de salles d’échauffement équipées avec machines et d’une zone mixte qui dépasse les 500 mètres carrés.

Par ailleurs, afin de garantir des conditions optimales de couverture médiatique, l’enceinte comprend une tribune de presse, une salle de conférences pouvant accueillir 210 journalistes, des salles dédiées à la presse, ainsi que des espaces réservés aux organisateurs (CAF ou FIFA), comprenant des salles de récréation, des espaces sanitaires, etc.

En matière de sécurité et de gestion des flux, le stade est doté d’un Centre d’opérations de surveillance (VOC), avec près de 900 caméras situées à l’intérieur et à l’extérieur couvrant tous les accès du stade, et les dernières technologies en matière de reconnaissance faciale pour garantir la sécurité des spectateurs.

Sur le plan technologique, le stade est doté d’un système audiovisuel de dernière génération, comprenant deux écrans géants de 220 m2 chacun, avec un écran périmétrique de plus de 700 mètres linéaires et une sonorisation de première catégorie.

Il dispose également de régies permettant la gestion des interfaces techniques, des écrans géants et des écrans périmétriques, en plus de deux autres écrans périmétriques installés au niveau de la pelouse.

Côté fluidité de la circulation, le stade dispose de parkings VVIP de près de 10.000 mètres carrés pouvant abriter 400 voitures, entre 600 et 700 voitures pour les spectateurs VIP, en plus d’un parking dédié au grand public d’une capacité de 3.000 voitures autour du stade.

En termes d’accessibilité, le Grand Stade de Tanger s’est doté de deux ascenseurs permettant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, toutes catégories de tickets confondues, à tous les niveaux de l’enceinte, y compris les trois niveaux des gradins.

Mis en valeur par un éclairage nocturne imposant, le Grand Stade de Tanger témoigne du rayonnement international de la ville et de sa capacité à accueillir les plus grandes manifestations sportives continentales et mondiales.

S.L.