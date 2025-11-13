CAN 2025: qui pour mener l’attaque des Lions de l’Atlas ?

A l’approche de la CAN 2025, la tâche s’annonce difficile pour Walid Regragui qui devra trancher sur le profil de son avant-centre pour le tournoi.

Dans sa dernière liste, le sélectionneur national a retenu Youssef En-Nesyri, Ayoub El Kaabi, Hamza Igamane et Soufiane Rahimi, quatre joueurs capables d’évoluer dans ce poste.

Ayoub El Kaabi réalise un excellent début de saison avec l’Olympiakos. Auteur de 9 buts en 15 rencontres, dont 8 en championnat grec où il occupe la tête du classement des buteurs, l’international marocain a également fait trembler les filets en Ligue des champions, face au FC Barcelone.

De son côté, Youssef En-Nesyri s’impose sous les couleurs de Fenerbahçe, avec 7 réalisations en 20 matchs, dont 6 en championnat et un but Ligue des champions.

Quant à Hamza Igamane, le jeune attaquant s’est rapidement adapté à sa nouvelle vie au LOSC, après son transfert en provenance des Glasgow Rangers. Il affiche déjà 7 buts au compteur, répartis entre le championnat (4) et la Ligue Europa (3).

Le trio devra également composer avec le retour de Soufiane Rahimi, remis de blessure, qui espère retrouver la confiance du sélectionneur après deux saisons exceptionnelles ponctuées par une série de blessures depuis le Mondial des clubs.

Les Lions de l’Atlas affronteront le Mozambique, ce vendredi au Grand Stade de Tanger, avant un second test face à l’Ouganda mardi prochain sur la même pelouse. Deux rendez-vous qui permettront à Regragui d’évaluer la forme et la complémentarité de ses attaquants avant la CAN.

R.Z.