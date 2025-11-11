La défense des Lions de l’Atlas inquiète les supporters

La ligne défensive de la sélection nationale continue de susciter l’inquiétude des supporters depuis la dernière Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire. Et la situation s’est encore compliquée après les blessures d’Achraf Hakimi et de Nayef Aguerd, à moins de six semaines du coup d’envoi de la CAN 2025 au Maroc.

Depuis plusieurs mois, Walid Regragui multiplie les essais en défense centrale et sur le flanc gauche, souvent contraint de recomposer son arrière-garde à chaque nouvelle blessure. Les absences répétées de Noussair Mazraoui ont notamment poussé le sélectionneur à tester Zakaria El Ouahdi, Adam Aznou, Youssef Bellaamari ou encore Mohamed Chibi. Dans l’axe, plusieurs duos se sont succédé : Aguerd-Masina, Aguerd-Yamiq, ou encore Abqar-Harkass.

La blessure d’Achraf Hakimi, survenue à un moment crucial, complique davantage la tâche du staff technique. Le latéral droit du PSG pourrait manquer les premiers matchs des Lions de l’Atlas à la CAN, tout comme Nayef Aguerd.

Regragui devra ainsi revoir ses plans. S’il semble avoir trouvé un remplaçant naturel à Hakimi avec le retour de Mazraoui sur le côté droit, la défense centrale pose davantage de problèmes.

Lors de sa dernière conférence de presse, le sélectionneur a confirmé que Mazraoui occupera bien le flanc droit, après avoir longtemps évolué à gauche. Il a également rappelé Romain Saïss, malgré un rendement en baisse et des pépins physiques à répétition, ainsi que Jawad El Yamiq, Adam Masina et le jeune Abdelhamid Aït Boudlal. Si Aguerd venait à déclarer forfait, les options s’amenuiseraient sérieusement.

Déjà à la Coupe du monde 2022 au Qatar, la défense marocaine avait souffert des blessures successives de Mazraoui, Saïss et Aguerd, obligeant Regragui à improviser avec Badr Benoun, Achraf Dari et Jawad El Yamiq.

